Kultur Festival des deutschen Films zieht positive Bilanz

Ludwigshafen · Kurz vor Abschluss des Filmfestivals in Ludwigshafen haben die Organisatoren eine positive Bilanz gezogen. Wenn die Veranstaltung am Sonntagabend zu Ende gehe, werden an den 19 Tagen etwa 108.000 Tickets verkauft worden sein, teilte Intendant Michael Kötz am Freitag in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit.

08.09.2023, 13:26 Uhr

Zuschauer sehen sich beim Filmfestival in Ludwigsburg einen Tierfilm an. Foto: Tuulte Tahutud Maa/Filmfestival Ludwigsburg/dpa/Archiv

Damit knüpfe das Festival des deutschen Films an die Zahlen von vor der Pandemie an. Kötz sprach von einem „großartigen Erfolg“. Die Filmpreise werden am Samstagabend im Rahmen einer Gala vergeben. In seiner 19. Ausgabe präsentierte das Festival an der Grenze zu Baden-Württemberg insgesamt 61 Produktionen, davon konkurrierten 14 im Wettbewerb um den Filmkunstpreis. „Wir sind hier in Ludwigshafen auf der Parkinsel eine Art Volksfest“, sagte Kötz, „aber eben ein Fest der Kunst des Geschichtenerzählens mit den wunderbaren Mitteln des Kinos. Vielleicht ist das das Geheimnis unseres Erfolgs.“ Auf dem Areal mit Zeltkinos und einem Freiluftkino waren unter anderem Nastassja Kinski, Jan Josef Liefers und Joachim Król zu Gast. „Diese Nutzung als Treffpunkt für die Stadt und die Region, als Gelegenheit der Kommunikation, des Austausches, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen in unserer Zeit“, betonte Kötz. Die 20. Auflage ist von Ende August bis Anfang September 2024 geplant. © dpa-infocom, dpa:230907-99-111366/5

(dpa)