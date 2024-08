Unwetter Festival mit 3000 Besuchern wegen Sturms abgebrochen

Ein Festival auf dem Flugplatz Zweibrücken mit 3000 Teilnehmern ist wegen Starkregens und einsetzender Sturmböen abgebrochen worden. Die Veranstalter beendeten das Festival am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte. Der Sicherheitsdienst räumte das Gelände mit Unterstützung der Polizei. Die Besucher kamen zwischenzeitlich in umliegenden Hangars und Fahrzeughallen unter und konnten nach kurzer Zeit ihre Heimreise antreten, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. „Wir müssen leider evakuieren, da das Gewitter zu stramm ist“, teilten die Veranstalter des Elektro-Festivals „Spätschicht Saar“ am Abend über Instagram mit. „Es ist einfach zu gefährlich und wir können es nicht verantworten, wenn jemand verletzt wird“, hieß es weiter.