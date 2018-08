später lesen Festival „New Horizons“ heizt Zehntausenden Ravern ein FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Mit angesagter elektronischer Musik auf sechs fantasiereich gestalteten Bühnen haben am Wochenende Zehntausende Raver das Festival „New Horizons“ am Nürburgring gefeiert. Rund 100 DJs legten laut Programm an der Rennstrecke in der Eifel auf. dpa