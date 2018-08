später lesen Festival „New Horizons“ mit elektronischer Musik FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Elektronische Musik und sechs fantasievoll gestaltete Bühnen sollen an diesem Wochenende Zehntausende Fans in die Eifel locken: Dann legen rund 100 DJs beim Festival „New Horizons“ am Nürburgring auf. dpa