Festnahme nach Brandanschlägen auf technische Einrichtungen

Saarlouis Nach einer Serie von Anschlägen auf Umspannwerke, Funkmasten und ein Transformatorgebäude im Raum Saarlouis hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht. Hinweise aus der Bevölkerung hatten zu seiner Identifizierung geführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 33-Jährige sitzt den Angaben zufolge nun in Untersuchungshaft, sein mögliches Motiv ist noch unklar.

Aufgrund eines vom Amtsgericht Saarbrücken ausgestellten Haftbefehls konnte er am Montag in seiner Wohnung festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Konkret wird ihm vorgeworfen, im Mai und Juni dieses Jahres verschiedene Anlagen beschädigt und in Brand gesetzt zu haben.