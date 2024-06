Polizeieinsatz Festnahme: Polizei stoppt Duo bei Einbruchserie

Der Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in zwei Häuser und einen Pkw in Speyer eingebrochen sind. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass die 25- und 33-jährigen Männer jeweils ein Messer bei sich trugen, wie die Polizei Speyer am Mittwoch mitteilte. Die gestohlenen Gegenstände konnten alle kurz nach der Tat am Dienstagabend an die Eigentümer zurückgegeben werden.