Anschlagspläne : Festnahme in Rheinland-Pfalz: Querdenker und Reichsbürger wollten Lauterbach entführen und deutsches Stromnetz lahmlegen

Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer informierte am Donnerstag in Mainz über die Ermittlungsergebnisse. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mainz Reichsbürger und Querdenker planten in der Chatgruppe „Vereinte Patrioten“ die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Darüber hinaus wollten sie die Stromversorgung in Deutschland lahmlegen, um die Regierung zu stürzen. Ein Hauptbeschuldigter wurde gestern in Neustadt an der Weinstraße festgenommen.

Mitglieder einer Chatgruppe mit dem Namen „Vereinte Patrioten“ planten mehrere Anschläge auf die Stromversorgung in Deutschland und wollten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz sind die Personen der Corona-Protestszene sowie der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen. Bei einem bundesweiten Polizeieinsatz gegen die Gruppe wurde gestern auch ein Hauptverdächtiger in Neustadt an der Weinstraße festgenommen.

Chatgruppe „Vereinte Patrioten“ plante Anschläge auf deutsche Stromversorgung

Die Polizei durchsuchte mit 280 Beamtinnen und Beamten 20 Objekte in neun Bundesländern. Dabei stellten sie 14 Lang- und sieben Kurzwaffen, eine Kriegswaffe (Kalaschnikow), Munition im mittleren dreistelligen Bereich und Bargeld sowie Goldbarren sicher.

Die Beschuldigten sind deutsche Staatsangehörige im Alter von 41 bis 55 Jahren. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

Waffen&Munition sichergestellt - Gruppe wollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen