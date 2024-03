Kriminalität Festnahmen nach gewaltsamem Tod von 37-Jährigem in Schmelz

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einem 37-Jährigen im saarländischen Schmelz (Landkreis Saarlouis) sind drei Personen festgenommen worden. Ob es sich bei ihnen um die gesuchten Täter handelt, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach nahmen französische Polizeikräfte die drei Männer im Alter von 36, 38 und 42 Jahren nach intensiven Ermittlungen und Durchsuchungen mehrerer Wohnanwesen am frühen Sonntagmorgen im Großraum Paris fest.