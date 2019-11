Festnahmen wegen räuberischer Erpressung und Drogenhandels

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Koblenz/Mülheim an der Ruhr Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen zwei Männer wegen mutmaßlicher räuberischer Erpressung und Drogengeschäfte im Raum Koblenz festgenommen. Bei dem Zugriff am späten Dienstagabend in Mülheim an der Ruhr kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilte.

