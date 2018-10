später lesen Festumzugsfahrer mit knapp 2,6 Promille erwischt Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Wert von knapp 2,6 Promille Atemalkohol hat ein Traktorfahrer am Winzerfestumzug in Neustadt an der Weinstraße teilgenommen. Der 30-Jährige sei am Sonntag durch starke Schlangenlinien aufgefallen, teilte die Polizei mit. dpa