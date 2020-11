Feuer am Güterzug: Gefahrgut nicht betroffen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Nierstein Der Bahnhof Nierstein ist in der Nacht zum Donnerstag wegen eines Brandes an einem mit Gefahrgut beladenen Güterzug zeitweise großräumig abgesperrt worden. Bei dem Vorfall im Kreis Mainz-Bingen habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen.

Zunächst sei nicht sicher gewesen, ob das Feuer Auswirkungen auf das Gefahrgut hatte. Es sei aber nicht betroffen gewesen, wie sich schließlich herausgestellt habe.