Ahrweiler : Feuer auf dem Dach der Kreisverwaltung: Keine Verletzten

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auf dem Dach der Kreisverwaltung im flutgeschädigten Landkreis Ahrweiler ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es nicht - der Sachschaden hielt sich in Grenzen, wie die Behörde in Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilte.

Die Außenansaugung einer Wärmepumpe war in Brand geraten. Ein Spaziergänger in den Weinbergen entdeckte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit acht Fahrzeugen, einer Drehleiter und 40 Einsatzkräften an. Alle Mitarbeiter und Besucher verließen den Angaben nach die Kreisverwaltung unverzüglich. Laut dem Einsatzleiter blieb die Dachkonstruktion unbeschädigt. Der Betrieb im Kreishaus konnte alsbald fortgesetzt werden.

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal waren 134 Menschen getötet und Tausende Häuser verwüstet worden. Auch zahlreiche Mitarbeiter der Kreisverwaltung waren betroffen.

