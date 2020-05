Feuer auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Baumholder Auf dem Gelände einer Recycling-Firma im Landkreis Birkenfeld hat es am Montagabend gebrannt. Zwei Außenbunker mit Elektroschrott standen in Flammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa