Auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand bei einem Subunternehmer von BASF sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. dpa