Feuer beim Friseur: Sechsstelliger Schaden FOTO: Stephan Jansen

Ein Brand in einem Frisiersalon hat am Dienstag in Bechhofen bei Zweibrücken einen hohen Sachschaden angerichtet. „Durch das Feuer stürzte ein großer Teil des Daches komplett ein“, berichtete die Polizei. Menschen waren zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Gebäude. Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden auf 120 000 Euro. „Der Brand entstand nach ersten Erkenntnissen im hinteren Bereich des Gebäudes, wo Küche und Elektroheizung untergebracht sind.“ Hinweise auf eine Einwirkung von Außen fanden sich zunächst nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. dpa