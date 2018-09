später lesen Feuer greift auf mehrere Gebäude über: 500 000 Euro Schaden FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Feuer in Alsenz (Donnersbergkreis) sind mehrere Gebäude beschädigt worden - der Schaden beträgt nach Polizeiangaben geschätzt eine halbe Million Euro. Zunächst sei am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache eine Werkstatthalle in Brand geraten, teilten die Beamten mit. dpa