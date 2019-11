Feuer im Bauhof Nisterau

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild.

Nisterau Der Bauhof der Gemeinde Nisterau (Westerwaldkreis) ist teilweise abgebrannt. Die Rettungskräfte wurden am Donnerstagabend zu dem Brand gerufen. „Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Lagerhalle bereits in Vollbrand“, berichtete die Polizei am Freitag.

