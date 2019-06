Feuer im Einkaufszentrum: Sechs Menschen ins Krankenhaus

Saarbrücken Nach einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Saarbrücken sind sechs Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Brandmeldeanlage hatte in der Filiale einer Mode-Kette am Freitagnachmittag Alarm geschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte.

