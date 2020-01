Feuer in Bar: Hotel wegen Rauchentwicklung teilweise geräumt

Mainz Ein Brand in einer Bar hat einen größeren Einsatz in Sichtweite zum Mainzer Hauptbahnhof ausgelöst. Gäste in einem nahen Hotel mussten wegen des Rauches ihre Zimmer verlassen.

Ein Feuer in einer Bar in Mainz hat zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften geführt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten am Samstagabend Gäste eines nahen Hotels zwischenzeitlich ihre Zimmer verlassen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Sie hätten aber später wieder zurückkehren können, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Ein Mensch atmete so viel Rauch ein, dass er zur Kontrolle in ein Krankenhaus kam.