Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Schaden von mindestens 150 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand am späten Samstagabend ein in der Lagerhalle abgestellter Transporter in Flammen. dpa