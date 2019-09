Feuer in Einfamilienhaus: Drei Bewohner verletzt

Die Rufnummer der Feuerwehr - „112“ - auf einem Löschfahrzeug. Foto: Armin Weigel/Archiv.

Hentern Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hentern im Hunsrück sind drei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag aus noch unbekannter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa