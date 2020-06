Feuer in Einfamilienhaus: Hunderttausend Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hatzenbühl Ein Feuer hat in Hatzenbühl (Kreis Germersheim) ein Einfamilienhaus weitgehend zerstört und einen Schaden von mindestens Hunderttausend Euro angerichtet. Der Brand war in der Küche des Hauses ausgebrochen und hatte auf weitere Gebäudeteile übergegriffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



