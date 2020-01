Feuer in Garage: Polizei ermittelt mutmaßlichen Brandstifter

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Zweibrücken Drei Tage nach einem Feuer in einer Garage in Zweibrücken hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen aus Zweibrücken sei Beweismaterial gefunden worden, teilte die Polizei in Pirmasens am Donnerstag mit.

