Ein Feuer hat in einem historischen Wirtshaus im Herzen von Koblenz einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Bei dem Brand am frühen Mittwochmorgen in dem Mehrfamilienhaus mit Gaststätte im Erdgeschoss wurde niemand schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hausbewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Drei von ihnen wurden vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht, da sie über Reizungen der Atemwege klagten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. dpa