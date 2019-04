später lesen Feuer in Holzofen löste wohl Hausbrand in Pirmasens aus Teilen

Der Brand in einem Reihenhaus in Pirmasens am Montag ist wohl ausgebrochen, weil ein Holzofen im Erdgeschoss falsch befeuert wurde. Das gab die Polizei nach ersten Ermittlungen am Freitag bekannt. Wie ein Sprecher sagte, sei das Haus im Moment unbewohnt, es werde aber trotzdem weiterhin geheizt. dpa