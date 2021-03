Feuer in Imbiss: Bundesstraße zwischenzeitlich gesperrt

Kleinblittersdorf Ein Imbiss hat am frühen Freitagmorgen in Kleinblittersdorf nahe Saarbrücken gebrannt. Die Bundesstraße 51 musste für den Einsatz voll gesperrt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Es sei niemand verletzt worden, da das Gebäude in der Nähe einer Tankstelle leer gewesen sei.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand unter schwerem Atemschutz. Für die Tankstelle bestand keine Gefahr. Zur Brandursache sowie der Schadenshöhe machte ein Feuerwehrsprecher am Morgen keine Angaben.