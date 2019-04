Feuer in Kaiserslautern: Brandermittler nehmen Arbeit auf

Nach dem Feuer im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern haben Brandgutachter ihre Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Brandursache gebe es bislang nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. dpa

Der Bezirksverband Pfalz teilte als Träger des Instituts mit, dass das Institut für Beschäftigte und Besucher zunächst geschlossen bleibe.

Nach Angaben der Institutsdirektorin Sabine Klapp ist das zweite Obergeschoss „stark verrußt“. Das Dach sei von der Feuerwehr an einer Stelle geöffnet worden, um mit Löschwasser an den Brandherd zu kommen. Die Holztreppe ins Dachgeschoss sei einsturzgefährdet, sagte Klapp. Allerdings habe das Dach offenbar keinen größeren Schaden genommen, auch seine Statik sei in Ordnung.

Das Feuer in dem denkmalgeschützten Gebäude war am Samstagabend ausgebrochen und hatte zahlreiche historische Dokumente, Bücher und Kartenmaterial beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge lag der Brandherd im zweiten Obergeschoß. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand, auch die Nachbarhäuser blieben unbeschädigt.