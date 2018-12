später lesen Feuer in Kindergarten: Keine Verletzten FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

In einem Kindergarten im pfälzischen Hochspeyer ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, da die Kita am Jahresende geschlossen ist, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie schätzte den Sachschaden auf rund 75 000 Euro. dpa