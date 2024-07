Brand Feuer in Kräuterfabrik: Auslöser war wohl technischer Defekt

Herxheim · In einer Kräuterfabrik in Herxheim-Hayna richtet ein Brand einen Millionenschaden an. Verantwortlich war wohl eine Maschine in einer Werkshalle.

25.07.2024 , 17:03 Uhr

Über drei Stunden lang waren die Feuerwehrleute am Montagabend im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Knapp drei Tage nach dem Feuer in einer Kräuterfabrik in Herxheim (Landkreis Südliche Weinstraße) gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Betroffen war einem vorläufigen Untersuchungsergebnis zufolge die automatische Trocknungsanlage für Küchenkräuter in einer Werkshalle, wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Insgesamt hatte das Feuer am Montag nach Schätzungen der Polizei einen Schaden im unteren siebenstelligen Bereich angerichtet. Verletzt worden war bei dem Brand in Herxheim-Hayna niemand. Die Trocknungsanlage brannte nach Angaben der Feuerwehr allerdings komplett aus. Über drei Stunden lang waren die Feuerwehrleute demnach im Einsatz, bis der Brand gelöscht war. © dpa-infocom, dpa:240725-930-184441/1

(dpa)