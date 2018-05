später lesen Feuer in Lagerhalle verursacht Schaden in Millionenhöhe FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Beim Brand einer Lagerhalle im saarländischen Bexbach (Kreis Saarpfalz-Kreis) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer am späten Dienstagabend aus. Die Feuerwehr konnte den Brand nach wenigen Stunden löschen. Eine Sprinkleranlage habe einen noch höheren Schaden verhindert, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben wurde Fischöl in der Halle verarbeitet, der bei dem Brand entstandene Rauch sei aber nicht giftig gewesen. dpa