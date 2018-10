später lesen Feuer in Ludwigshafener Einfamilienhaus bricht erneut aus FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Nachdem die Feuerwehr am Dienstag einen Brand in einem Einfamilienhaus in Ludwigshafen gelöscht hatte, ist das Feuer am Mittwochmorgen erneut ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte, war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. dpa