später lesen Feuer in Mainzer Supermarkt: Ware muss entsorgt werden Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Brand muss ein Supermarkt in Mainz die gesamte Ware aus den Kühlregalen im Laden entsorgen. Das Feuer war am Samstagabend auf der Gebäuderückseite des Supermarktes ausgebrochen und hatte die Kühlung beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa