Nach einem Brand in einer Turnhalle in Mainz ist ein Jugendlicher ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitt er vermutlich eine Rauchvergiftung. Das Feuer brach am Freitagabend in der Turnhalle aus. dpa