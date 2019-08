Feuer in Mehrfamilienhaus: ein Schwerverletzter

Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv.

Mayen Ein 65 Jahre alter Mann ist bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mayen schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstag eine Rauchvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei.

