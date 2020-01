Feuer in Mehrfamilienhaus: Keine Verletzten

Ludwigshafen In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Verletzte habe es keine gegeben, zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand in der betroffenen Wohnung in der obersten Etage des viergeschossigen Hauses gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

