Nach dem Wohnhausbrand in Nußbach bei Lauterecken (Kreis Kusel) gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer schließt die Polizei nach eigenen Angaben vom Mittwoch aus. Am Montagabend war ein Auto in Flammen aufgegangen, die aufgrund des starken Winds auf ein anderes Fahrzeug und das Haus übergriffen. dpa