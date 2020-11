Feuer in Pirmasens mit zwei toten Kindern: Ursache unklar

Pirmasens Der tragische Tod zweier Schwestern bei einem Hausbrand gibt weiter Rätsel auf. Die Eltern und vier weitere Kinder konnten sich retten.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Pirmasens mit zwei toten Kindern ist die Brandursache weiter unklar. Am Vortag hatte die Polizei mitgeteilt, dass eine Siebenjährige im Krankenhaus gestorben sei, nachdem zuvor bereits ihre fünfjährige Schwester noch am Brandort ihren schweren Verletzungen erlegen war. Weitere Erkenntnisse zur Ursache des Feuers erhoffen sich die Ermittler von einer Begehung des Brandortes, die voraussichtlich an diesem Montag stattfinden werde, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.