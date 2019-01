später lesen Feuer in Schausteller-Werkstatt: Disput mit Polizei FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Während eine Schausteller-Werkstatt in Alzey in Flammen stand, ist ein Mann mit einem brennenden Anhänger davongefahren. Er sei der Polizei am Sonntagnachmittag entgegengekommen, als diese zum Brandort unterwegs war, hieß es in einer Polizeimitteilung. dpa