Feuer in Seniorenzentrum: Sechs Verletzte

Ein Großaufgebot von Rettungskräften evakuiert nach einem Brand ein Gebäude eines Altenheims. Foto: Thomas Frey.

Neuwied Bei einem Feuer in einem Seniorenzentrum sind am Sonntagabend in Neuwied drei Bewohner und drei Feuerwehrleute verletzt worden. „Es brannte in einer Wohneinheit. Feuer und Rauch haben sich im Gebäude ausgebreitet.

Das Feuer ist aber mittlerweile unter Kontrolle“, berichtete ein Sprecher der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Neuwied. Das Gebäude wurde geräumt.

„Eine direkt betroffene Person wurde durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Zwei in den angrenzenden Wohnungen lebende Intensivpatienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.“ Weil der betroffene Flügel für betreutes Wohnen verqualmt ist, müssen 13 weitere Bewohner vorerst in einem anderen Trakt der Anlage unterkommen. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.