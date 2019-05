Feuer verursacht sechsstelligen Schaden an Wohnhaus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Offenbach-Hundheim/Kaiserslautern Bei einem Wohnhausbrand in Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstag vermutlich im Bereich der angebauten Garage ausgebrochen und habe sich bis in den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa