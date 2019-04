später lesen Feuer zerstört 16 Wohnungen in Kaiserslautern Teilen

Beim nächtlichen Brand zweier Häuser in Kaiserslautern haben sich 45 Menschen in Sicherheit bringen müssen. Verletzt worden sei niemand, allerdings seien 16 Wohnungen zerstört worden und nicht mehr nutzbar, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit. dpa