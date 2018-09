später lesen Feuer zerstört Doppelhaushälfte in Saarbrücken Teilen

Eine Doppelhaushälfte ist bei einem Brand in Saarbrücken zerstört worden. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, retteten Nachbarn einen Bewohner über eine Leiter aus der ersten Etage des Hauses. dpa