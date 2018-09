später lesen Feuer zerstört drei Wohnhäuser bei Kaiserslautern Teilen

Twittern

Teilen



Ein Feuer hat drei Wohnhäuser in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) zerstört und damit einen Millionenschaden angerichtet. Am Mittwochnachmittag sei zunächst ein Dachstuhl in Brand geraten, teilte die Polizei am späten Abend mit. dpa