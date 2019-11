Blaulicht : Feueralarm in Ferienpark: Schwimmbad evakuiert

Menschen stehen in Rettungsdecken gehüllt an einem Ferienpark in Nohfelden im Saarland. Foto: Jan Brinkhus/dpa.

Nohfelden/Saarbrücken In einem Ferienpark in Nohfelden im Saarland ist am Samstag das Schwimmbad evakuiert worden. Rund 350 Besucher mussten das Bad vorübergehend verlassen, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken berichtete.

Hotelgäste seien von der Evakuierung nicht betroffen gewesen.

Die Brandmeldeanlage hatte den Angaben zufolge gegen Mittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgelöst. Deswegen habe die Feuerwehr die Gäste vorsorglich aus dem betroffenen Teil des Ferienparks gebracht. Die Menschen wurden mit Rettungsdecken versorgt.