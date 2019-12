Feuermelder brennt: Asylbewerberunterkunft evakuiert

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Speyer In einer Asylbewerberunterkunft in Speyer ist ausgerechnet ein Feuermelder in Brand geraten. Der Sicherheitsdienst habe das Gebäude am frühen Donnerstagmorgen evakuiert und den Melder gelöscht, teilte die Polizei mit.

