Feuerwehr baut mobile Hochwassermauer in Koblenz auf

Koblenz Angesichts steigender Pegelstände von Rhein und Mosel hat die Feuerwehr in Koblenz am Dienstagmorgen mit dem Aufbau einer mobilen Hochwasserwand begonnen. Geplant war, den ersten und zweiten von drei unterschiedlich hohen Abschnitten zu errichten, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte.

Am Dienstagvormittag überschritt der Pegelstand in Koblenz 4,40 Meter. „Der Normalwert liegt bei 2,30 bis 2,50 Metern“, sagte die Feuerwehrsprecherin. Die ersten beiden Abschnitte der mobilen Hochwassermauer sollen Tausende Bewohner der zwei Koblenzer Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim schützen. Bei einem Aufbau aller drei Abschnitte ist sie 3,8 Kilometer lang. Von den 55,5 Millionen Euro Gesamtkosten hat das Land Rheinland-Pfalz 51,5 Millionen Euro übernommen. Ihre erfolgreiche Bewährungsprobe hatte die in den vergangenen Jahren fertiggestellte mobile Mauer beim Hochwasser im Januar 2018 gehabt.