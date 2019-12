Noch keine Identifizierung : Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Koblenz Bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden Wohnhaus in Koblenz haben Einsatzkräfte in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Identität ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ursache des Feuers müsse nun ermittelt werden. Das vollständig ausgebrannte Haus konnte zunächst aber nicht untersucht werden.