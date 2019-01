Eine tote Frau und einen schwer verletzten Mann hat die Feuerwehr bei einem Einsatz in Speyer entdeckt. Die Behörden hätten eine Obduktion angeordnet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Montag. dpa

Die Rettungskräfte seien am Sonntagmittag wegen eines angeblichen Gasaustritts alarmiert worden und hätten die beiden Menschen in einer Wohnung gefunden, hieß es. Der Schwerverletzte wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdacht eines Gasaustritts habe sich nicht bestätigt, hieß es. Die Einzelheiten des Falls waren zunächst unklar.

Polizeipräsidium Rheinpfalz