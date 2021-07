Feuerwehr errichtet Hochwasserschutzwände in Koblenz

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Koblenz Aufgrund der steigenden Pegel an Rhein und Mosel baut die Feuerwehr in Koblenz Hochwasserschutzwände auf. Im Stadtteil Neuendorf errichten die Einsatzkräfte am Mittwoch die Stützen einer Wand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Diese soll am Donnerstag verschlossen werden. Eine weitere Schutzwand im selben Stadtgebiet soll demnach im weiteren Verlauf der Maßnahmen aufstellt werden.

Die Feuerwehr appelliert an Anwohner, deren Häuser und Grundstücke bereits bei vergangenen Hochwassern betroffen waren, im Vorfeld nötige Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Das Technische Hilfswerk stelle ab Mittwochmittag Sandsäcke bereit.