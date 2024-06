Notfall Feuerwehr holt Menschen aus S-Bahn in Mainzer Tunnel

Mehr als 200 Menschen sind am Freitagabend aus einer überhitzten S-Bahn in Sicherheit gebracht worden, nachdem dieser in einem Tunnel in Mainz liegen geblieben war. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte sich eine Frau gemeldet und erklärt, dass die S-Bahn, in der sie sitze, seit anderthalb Stunden in einem Tunnel stehe. Es sei stickig und ihr werde übel.